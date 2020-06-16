İran Meclisi'nin kapalı oturumunda bölgesel konular ele alınacak

İran İslami Şura Meclisi’nin bugünkü kapalı oturumu Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında başladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin katıldığı kapalı oturumda bölgesel konular ele alınıyor.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Alirıza Selimi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin 16 Haziran tarihinde mecliste düzenlenecek kapalı oturuma katılacağını duyurmuştu.

Bu kapalı oturumda bölgedeki güvenlik sorunu gibi konuların ele alınacağını açıklayan Selimi, "Bu oturum, meclisin nasıl güçlendirileceği ve yapısının nasıl düzeltileceği konusu ile devam edecektir" demişti.