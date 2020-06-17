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17 Haz 2020 12:49

İran İçişleri Bakanı: Trump ile müzakere etmek mümkün değil

İran İçişleri Bakanı: Trump ile müzakere etmek mümkün değil

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, ABD Başkanı Trump'ın sadece nükleer anlaşmadan değil, aynı zamanda diğer bazı uluslararası taahhütlerden de çekildiğini belirterek, "Böyle bir durumda Trump ile müzakere etmek mümkün değildir" dedi.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran'ın uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesinde dünyadaki ülkelerle etkileşim halinde olduğunu belirterek, "Günümüzde mevcut ABD başkanının güvenilir olmadığı tüm dünya ülkeleri için açıktır. Trump, sadece nükleer anlaşmadan değil, diğer bazı uluslararası taahhütlerden de çekilmiştir" dedi.

Rahmani Fazli, "ABD Başkanı Trump, uluslararası  kuruluşların herhangi bir taahhüdüne bağlı olmadığını ve sadece İran İslam Cumhuriyeti ile değil, aynı zamanda Çin ve Rusya dahil olmak üzere dünyadaki diğer bazı ülkelerle de sorun yaşadığını gösterdi" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı, "Böyle bir durumda ABD Başkanı ile müzakere etmek mümkün değil. Tüm dünya için, Trump'ın uluslararası müzakereler ve taahhütler için güvenilir bir kişi olmadığı kanıtlanmıştır" şekilnde konuştu.

News Code 1887183

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