İran İçişleri Bakanı ile Türk mevkidaşı Soylu koronavirüsü görüştü

İran İçişeri Bakanı Rahmani Fazli ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde gündemdeki son olaylara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Söz konusu telefon görüşmesinde İranlı ve Türk İçişleri Bakanları koronavirüs salgını ile mücadelede iki ülkenin dayanışma ve işbirliği konusunda isitişarelerde bulundu.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin hudutlar, terorizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele alanındaki işbirliği de iki bakan tarafından ele alındı.

IRNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Soylu ile telefonda görüşen Rahmani Fazli, "Halihazırda tanı kitleri ve solunum cihazları dahil gerekli sağlık ve tedavi cihaz ve malzemeleri yurt içinde yeterli seviyede üretiyoruz ve sağlıkçılrımız korona hastalığının tedavisi konusunda iyi bir deneyim ve imkanlara sahipler" dedi.

İran'ın koronayı kontrol ve yönetmek için ülkenin tüm imkanları seferber ettiğini ve sosyal mesafe kuralı gibi programlar olmak üzere valilik ve kaymakamlıkların uyguladığı planların başarılı olduğunu dile getiren Rahmani Fazli, "İyi ki durumumuz, eskiye göre çok daha iyidir ve bu hastalığın süreci, sabit ve hatta aşağı yönlüdür" ifadelerinde bulundu.

Koronanın dünya çağında genel bir hastalık olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, bu hastalığın bölge ülkelerinin iş birliği, dayanışma ve yakınlaşması için bir fırsata dönüşebilmesini umduklarını söyledi.

"Maalesef ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler bu konuda iş birliği ve koordinasyon için iyi bir performans göstermediler ve bizimle iş birliği bir yana dursun, bu koşullarda bile adil olmayan yaptırımlarını, korona ile ilgili sahalarda bile devam ettirdiler. Oysa korona küresel bir hastalık ve pandemi olarak bütün ülkelerin bununla mücadele için koordinasyonu ve iş birliği gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben "Size ve Cumhurbaşkanınız'a iyi duruşlarınız ve bazı güçlerin uyguladığı ambargo ve tek taraflılığa özellikle bu koşullarda karşı çıktığınız için teşekkür ederim' diyen Rahmani Fazli, Türkiye hükümetinin İranlı vatandaş ve tırlarının yurda dönmeleri ile ilgili gösterdiği çabalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Türkiye ile ticari taşımacılık alanındaki sınır hizmetlerimizi tam gün ve 24 saat olarak yapmaya başladık ve ayrıca İran işe Türkiye arasında demiryolu taşımacılığı da 3 katına yükselmiştir" ifadesini kullandı.

Türk tırlarının sağlık işlemlerine riayet edilme şartıyla İran üzerinden Orta Asya, Kafksya ve Irak'a transit yapmalarıınn kolaylaştırılması için gerekli talimatların verildiğine değinen Rahmani Fazli, iki ülke ticaretinin iyi olduğunu, ancak Soylu'ya ikili ticaret ve taşımacılığın daha da kolaylaştırılması konusunda daha fazla çaba göstermesi çağrısınd bulundu

İran-Türkiye güvenlik güçleri ve sınır kuvvetlerinin teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele için iyice iş birliği yaptıklarını kaydeden İranlı yetkili, İran'ın Türkiye ile ortak sınır devriyelerinin yeniden başlaması için hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileten Rahmani Fazli, Türkiye hapishanelerinde tutuklu bulunan İran vatandaşlarının Türkiye hükümetinin hapishanelerdeki mahkumların sayısını azaltmak için ilan ettiği karar kapsamına alınması konusunda Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın gerekli işlemleri yapmasını istediklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı, "Bu zor koşullar atlatılacak ancak şimdiki durum, ülkelerin gerçek dostlarını tanıması için bir sınav gibidir ve biz her daim iyi komşu ve dost olan İran ile Türkiye'nin bu sınavı da başarı ile geçeceklerini ve iki ülke arasındaki dostluk ve birliğin daha derin ve kalıcı hale geleceğini, ayrıca iki ülke İçişleri Bakanlıkları'nın iş birliğinin artacağından eminiz" diye ekledi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın korona ile mücadeldeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin bu husustaki deneyim ve iş birliğini paylaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

İranlı mevkidaşının istekleri ile ilgili gerekli takipleri yapacaklarına da işaret eden Soylu, korona krizinden sonra iki ülke İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yakın bir tarihte yapılmasını umduklarını açıkladı.