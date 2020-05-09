ABD, uluslararası hukuku alay konusu etmiştir

Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümü dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'nin tele konferans yoluyla düzenlenen gayrıresmi toplantısında katılan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi burada yaptığı konuşmada, "Çok taraflılık farklı sorunlarla karşı karşıyadır ve hukukun üstünlüğü, uluslararası işbirliği ve etkileşimin güçlendirilmesi bu sorunların çözüm yoludur" dedi.

II. Dünya Savaşı'ndan alınacak derslere dikkati çeken Taht Revançi, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ABD tarafından çiğnenmesi ve bu kararı ihlal etmek için diğer ülkeleri utanmaz bir şekilde tehdit etmesi, uluslararası hukukun sistematik olarak alay konusu olmasının canlı örneklerinden biridir" ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in ülkelerin eylemlerini koordine etmek ve küresel sorunları çözmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Taht Revançi, "Uluslararası yasalar ve kuralları ihlal eden ABD gibi ülkelerin politikaları ve tek taraflı yaptırımlara alışık dış politikaları, BM’nin itibarını ve kanun üstünlüğünü zayıflatmaktadır" diye konuştu.

Taht Revançi, nükleer anlaşmadan yasadışı olarak çıkması ve BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmesi dahil olmak üzere ABD'nin uluslararası kurumlardan ve anlaşmalardan çıkmasını eleştirerek, "Bu tür politikalar çok taraflılığı sorunlarla karşılaştırarak, dünya uluslarının kolektif çıkarlarını tehlikeye sokmuştur. Bu nedenle dünya, güç yerine kanun üstünlüğü ve çatışma yerine işbirliği için çaba göstermelidir." değerlendirmelerinde bulundu.