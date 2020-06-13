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13 Haz 2020 09:37

ABD, Birleşmiş Milletlerin görüşlerini şekillendirmek istiyor

ABD, Birleşmiş Milletlerin görüşlerini şekillendirmek istiyor

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, "ABD, İran'la başa çıkma süreceinde BM'nin değerlendirmelerini şekillendirmek için sürücü koltuğunda oturuyor gibi görünüyor" dedi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, BM sekreteryasının İran aleyhindeki iddialarına tepki gösterdi.

Taht Revançi attığı tweette, "İran BM sekreteryasının İran aleyhindeki iddialarını reddediyor. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi 'Saudi Aramco' petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran menşeli olduğu bir yalandır. BM sekreteryası araştırma yapma kapasitesine, uzmanlığına ve bilgisine sahip değildir" ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi ayrıca, " ABD, İran'la başa çıkma sürecinde BM'nin değerlendirmelerini şekillendirmek için sürücü koltuğunda oturuyor gibi görünüyor" diye kaydetti.

BM sekreteryası, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi "Saudi Aramco" petrol tesislerine düzenlenen saldırılarılarına ilişkin hazırladığı raporda, kullanılan silahların İran menşeli olduğunu öne sürmüştü.

News Code 1887087
Ruya FEREYDUNI

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