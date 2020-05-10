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10 May 2020 09:09

İran: İsviçre'nin mali kanalı yeterli güce sahip değil

İran: İsviçre'nin mali kanalı yeterli güce sahip değil

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İsviçre’nin insani yardım için kurduğu mali kanalın İran’ın gereksinimlerini sağlama konusunda yeterli güce sahip olmadığını söyledi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, katıldığı "Kovid-19 ve ABD Yaptırımları: Küresel Tehdit" konulu video konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Taht Revançi konuşmasında, tüm insanlığın koronaviriüs ile mücadelede aynı cephede yer aldığını ifade ederek, “Bu alanda ülkelerin kabiliyetini engelleyen herhangi bir kısıtlama salgınla mücadeledeki küresel çabaları zayıflatabilir" dedi.

İran’ın en yüksek bulaşma oranına saihp ülkelerden biri olduğunu anlatan Taht Revançi, şunları kaydetti: “ABD’nin tek taraflı yaptırımları, İran’ın salgınla mücadele çabalarını zayıflatmıştır. Yaptırımlar aynı zamanda cephe hattındaki düşmanın beşinci kolu olarak ülkelerin çalışmalarına zarar veriyor”

Taht Revançi, yaptırımların tıbbi ve insani yardımları kapsamadığını öne süren ABD’li yetkililerin iddialarını reddederek, pratikte bunun yapılmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

İsviçre’nin insani yardımlar için kurduğu mali kanal (SHTA) hakkında Taht Revançi, bu kanalın İran’ın ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli güce sahip olmadığını söyledi.

Bunlara ilave olarak İranlı yetkili, mağdur ülkelere yardımların ulaşması için bankacılık, sigortacılık, ticari ulaşım, tıbbi ilaç, sanayi, ihracat ve ithalat işlemlerine yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

News Code 1886362

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