  1. Siyaset
7 Haz 2020 08:33

ABD'nin 2231 sayılı karar çerçevesinde hiçbir şey yapma hakkı yoktur

ABD'nin 2231 sayılı karar çerçevesinde hiçbir şey yapma hakkı yoktur

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini ve bu karar çerçevesinde hiçbir şey yapma hakkı olmadığını yineledi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"ABD'nin BM büyükelçisi bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre yaptırımları yeniden başlatma hakkına sahip olduğuna inanıyor, ancak bu yanlıştır: ABD nükleer anlaşmanın bir ortağı değil; Çünkü Trump bu ortaklığı durdurmuştur."

Taht Revançi paylaşımında ayrıca " ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek, bu karar çerçevesinde hiçbir şey yapma hakkı yoktur" diye kaydetti.

News Code 1886954

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