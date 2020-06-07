ABD'nin 2231 sayılı karar çerçevesinde hiçbir şey yapma hakkı yoktur

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"ABD'nin BM büyükelçisi bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre yaptırımları yeniden başlatma hakkına sahip olduğuna inanıyor, ancak bu yanlıştır: ABD nükleer anlaşmanın bir ortağı değil; Çünkü Trump bu ortaklığı durdurmuştur."

Taht Revançi paylaşımında ayrıca " ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek, bu karar çerçevesinde hiçbir şey yapma hakkı yoktur" diye kaydetti.