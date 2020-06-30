BMGK İran'a silah ambargosunu değerlendirdi

BM Güvenlik Konseyi, 13 yıldır İran'a uygulanan ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek uluslararası silah ambargosunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin İran oturumuna katıldı.

Uluslararası yaptırımların yenilenmesini isteyen ABD, BM Güvenlik Konseyine sunduğu yeni karar tasarısında, İran'a silah ve ilgili materyallerin satışı, tedariki ve transferinin yasaklanmasını talep ediyor.

Rusya ve Çin ise İran'a yönelik yaptırımların yenilenmesine karşı çıkıyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya ve Çin, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini savunuyor.