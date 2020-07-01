Nükleer anlaşmaya siyasal darbe vurulmasına katlanamayız

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran karşıtı tutumunu eleştiren Ruhani, "Son üç buçuk yılda, yani Beyaz Saray'da yeni hükümet kurulduğundan beri, İran'a karşı illegal ve insanlık dışı davranışlarla karşı karşıya kaldık" dedi.

Ruhani, şu ana kadar ABD'nin İran’la yapılan nükleer anlaşmaya sadece ekonomik darbe vurduğunu ifade ederek, “Anlaşmaya siyasal darbe vurulmasına katlanamayız ve sert biçimde yanıt vereceğiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD, son haftalarda iki siyasi yenilgiye uğradı. BM Güvenlik Konseyi üyeleri hazırladıkları İran karşıtı karar tasarısına karşı çıktılar. Dün de yeni bir hizmete uğradı. BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD hariç herkes nükleer anlaşmayı övdü"

Ruhani, "Daha önce belirttiğimiz gibi P4+1 ülkeleri nükleer anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri zaman derhal nükleer taahhütlerimize dönmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Ruhani, "Bir sene bekleyerek tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik, fakat onlar hiçbir şey yapamadılar. İkinci yılda nükleer anlaşama konusunda beş adım attık ve hala hiç bir şey yapmadılar. P4 + 1 ülkeleri yarın yükümlülüklerini yerine getirirse biz de aynı günde taahhütlerimize geri döneceğiz" diye konuştu.