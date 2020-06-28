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28 Haz 2020 10:56

Zarif, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'na davet edildi

Zarif, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'na davet edildi

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Zarif'i önümüzdeki hafta içerisinde düzenlenecek komisyon toplantısına davet ettiklerini bildirdi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Şehryar Haydari, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i önümüzdeki hafta içerisinde düzenlenecek komisyon toplantısına davet ettiklerini bildirdi.

Haydari, "Dışişleri Bakanlığının yasasına göre Zarif'in altı ayda bir nükleer anlaşmayla iligli meclise rapor sunmak zorundadır" dedi.

Haydari ayrıca, "Dışişleri Bakanlığının meclise sunduğu son rapor geçen yıla ait ve komisyona yeni nükleer anlaşma raporu sunulmasını takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

News Code 1887421

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