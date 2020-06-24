Zarif, Çinli mevkidaşı ile görüştü: Gündem ABD'nin müdahaleci tavrı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün video konferans yoluyla Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, İran nükleer meselesine dair kapsamlı anlaşmanın geçerliliğini ve BMGK'nın 2231 sayılı kararının otoritesini savunarak anlaşmayı bozmaya yönelik girişimlere karşı çıkma konusunda mutabakata vardı.

Dışişleri Bakanı Zarif, salgınla mücadelede ülkesinin hep Çin'in yanında olduğunu kaydederek, Çin'in önerdiği "Sağlık İpek Yolu" projesine katılmak istediklerini belirtti.

Çin'in içişlerine karşışan ABD ile bazı Batı ülkelerin tutumunu kınayan Zarif, bu tutumun küresel istikrara zarar verdiğini dile getirdi.

Bakan Zarif, koronavirüs salgınıyla mücadele için İran'a gönderdiği yardımlardan dolayı Çin hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Bakan Wang Yi, kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve İran'ın çekirdek menfaatlerine dair meselelerde daima birbirine destek vererek, uluslararası adaleti koruduğunu söyledi. Wang Yi, iki ülke arasında yeni koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı azalan temasları da tekrar yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

İçinde bulunulan kritik salgınla mücadele döneminde bazı ülkelerin salgını siyasete alet ederek Çin'i karalama girişimlerinin, hem kendilerine hem de salgınla küresel mücadeleye olumsuz etki getireceğini belirten Wang, ilgili ülkelerin kendi itibarlarına da zarar verdiğine işaret etti.

Çinli Bakan, salgının mutlaka bertaraf edileceğine ve tek taraflılık ile hegemonyanın köklerinin kazınacağına dikkat çekti.

Wang Yi, İran ve Rusya tarafından kısa süre önce yayımlanan ve uluslararası hukuku savunan ortak bildiriye tam destek veren Çin'in diğer ülkelerle çok taraflılığı ve BM'nin otoritesini korumak için çalışacağını söyledi.