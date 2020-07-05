Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Devlet kurumları maske takan vatandaşlara hizmet verecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin sağlık protokollerine uyan ve masek takan vatandaşlara verilmesi konusunda devlet kurumlarına birer genelge gönderilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yarından itibaren kapalı alanlar ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluğu uygulanmaya başlanacak" dedi.

İranlı yetkili: General Süleymani suikastı terörizm için en büyük armağandı

Dün İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde Şehit Korgeneral Süleymani dosyası ele alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "Şehit Korgeneral Süleymani'ye karşı düzenlenen terör saldırısı, ABD'nin tekfiri terörizm ve destekçileri için sunduğu en büyük armağandı” dedi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 148 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 408'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 449 artarak, 237 bin 878'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 136'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 198 bin 949 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.