Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani yeni koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin koronavirüs durumuna ilişkin, "Kırmızı bölge olarak tanımlanan tüm eyaletlere, korona kısıtlamaları uygulamak için gerekli kararları verme yetkisini verdik. Şimdiki durumda, düğün ve yas töreni gibi kalabalık merasimlerin yapılması yasaktır." dedi.

Çabahar’da temeli atılan demiryolu projesine değinen Ruhani, “Bu demiryolu hattı Hint Okyanusu yakınındki liman kenti Çabahar’dan başlayacak ve Orta Asya, Kafkasya, Çin ve Rusya ve hatta Avrupa demiryollarına bağlanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın dış politikası perspektifi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Dış ilişkilerimizle ilgili stratejik bir görüşe sahibiz. Vizyonumuz bölge ülkeleri ve komşularımızla çok iyi ve yapıcı bir etkileşime sahip olmaktır. Tabii ki, bölgedeki iki ülke kendileri bizimle yapıcı ilişkiler kurmak istemediler. Eğer isteselerdi, onlarla iyi ilişkilerimiz olurdu. Çin, Hindistan, Rusya dahil olmak üzere önemli Asya ülkeleriyle ve hatta Avrupa ile iyi ilişkiler kurmayı amaçladık. Elbette ki, Avrupalılar bir dönemde uygun davrandılar, fakat sonrasında Amerika’nın baskısı altında doğru davranamadılar. İran her zaman Afrika ve Latin Amerika ülkeleri de ile iyi ilişkiler kurmak istemiştir"

Siyonist Rejim ve ABD’nin kötü amaçlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, “Onlar vatandaşları İslami düzenden koparmak ve ülkedeki üç organ arasında ihtilaf yaratmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tebriz-İstanbul uçak seferleri yeniden başlıyor

Doğu Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Tebriz Şehit Medeni Havaalanı'ndan İstanbul’a uçuşların 13 Temmuz tarihinden başlayacağını bildirdi.

Doğu Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Tebriz Şehit Medeni Havaalanı'ndan İstanbul’a uçuşların 13 Temmuz tarihinden başlayacağını bildirdi.

Azeri, "İstanbul-Tebriz-İstanbul hattındaki bu uçuş her hafta Pazartesi günleri Tebriz Havalimanı'ndan Airtour şirketi tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

Tebriz-İstanbul uçuşları Mart ayından itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya alınmıştı.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 84'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 691 artarak, 248 bin 379'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 309'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 209 bin 463 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.