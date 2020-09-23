ABD ve Suudi Arabistan Yemenlilerin bağımsızlık talebi için Yemen'e saldırdı

Al Masirah TV kanlına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, 21 Eylül Yemen devriminin 6'ncı yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Muhammed Abdusselam, “ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Yemen’in bağımsızlığa doğru ilerlediğini fark ettiği için saldırı seçeneğini tercih etti” ifadesini kullandı.

21 Eylül devriminin kanla sulanarak bugün güçlendiğini belirten Abdusselam, “Yemen, savaşın başlangıcında İHA ve hatta bir füze yapma kabiliyetine bile sahip değildi. Ancak bugün İHA, hava savunma sistemleri ve füze dahil olmak üzere askeri birimlerimiz farklı alanlarda pek çok kabiliyete sahiptir” ifadelerinde bulundu.

Yemen halkının Filistin'den yana olduğunu ve Siyonist Rejim'i ve ABD emperyalizmi kınadığını belirten Abdusselam, “Eğer 21 Eylül devrimi olmasaydı ABD’liler Yemen’i de İsaril’le uzlaşan ülkelerden biri yapacaktı” diye konuştu.

Bazı Arap ülkelerin Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalletirmesine atıfta bulunan Abdusselam, “Bu ülkelerin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmesi gizliydi ve ABD bunu kamuoyuna açıklamaya karar verdi” dedi.