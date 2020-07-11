Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Tahran-Pekin ekonomik ilişkileri ABD'ye pahalıya mal olacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Çin ile iyi ekonomik ilişkilerin ABD için pahalıya mal olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, İran’ın Çin gibi önemli ülke hakkında kısa vadeli bir görüşe sahip olmadığını belirterek, “Bu nedenle karşılıklı ilişkimiz kapsamlı ve stratejik olarak tanımlanmıştır” dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"Çin ile 25 yıllık anlaşmada da bakış açımızın uzun vadeli ve stratejik olduğunu gösteriyor. Tabii ki, anlaşma daha nihaileşmedi ve taslak metni gözden geçirilip imzalanmalı ve nihayetinde İran Meclisi tarafından onaylanmalıdır, böylesi bir durumda yasa haline gelecek ve uygulanacaktır. Dolayısıyla anlaşmanın süreci tamamlandığında detayları yanınlanabilir."

İran-Çin ilişkileri hakkındaki spekülasyonlar ve yalan haberlerin yabancı kökenli olduğuna dikkati çeken Musevi, “Bu tür ilişkiler özellikle ekonomik ilişkiler ABD'ye pahalıya mal olacak. Bunun için İran-Çin ilişkileri hakkında kara propaganda yürütmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

İran: Çin ile ikili ilişkileri geliştirme konusunda çok kararlıyız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari, konuk olduğu devlet televizyonunda, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına dair açıklamalarda bulunarak, “Bu anlaşma stratejik olduğu için Batı ülkeler doğal olarak bundan endişe duymaktadır” dedi.

Anlaşmaya ilişkin bazı iddiaları "çok gülünç" olarak nitelendiren Ensari, "Anlaşma kapsamıdna Kiş Adası'nın Çinlilere devredilecek gibi bazı söylentiler çok gülünç, çünkü şu anda hiç kimse İran ile topraklarını devretme konusunda görüşme yapmıyor" açıklamasını yaptı.

Ensari, İran’ın Çin ile çeşitli ticari ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Şimdi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde bir üretim döngüsü var ve bizden resmi olarak petrol satın alan tek ülke Çin’dir. Karşılıklı ilişkiler sırf petrol ve enerji ile sınırılı kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD ve İngiltere'nin ve genel olarak Anglo-Saksonların politikası Çin ile Rusya ile ilişkilerimizi önlemek için İran'a baskı yapmaya odaklanmaktır” diyen Ensari, İran ve Çin arasındaki işbirliğinin muhteşem olduğunu ve Rusya ile Çin'ın nükleer meselelerde de her zaman İran’ı desteklediğini dile getirdi.

Gulamrıza Ensari, koronavirüs salgını döneminde de Çin’in İran’a çok sayıda yardımda bulunduğunu ifade ederek, İran-Çin ilişkilerini ilerletme konusunda Tahran’ın çok kararlı olduğunu aktardı.

İran ve Çin arasında yakın stratejik ilişkilerin kurulmasının her iki ülkenin de lehine olduğunu kaydeden Ensari, “İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasının detayları tamamlanınca tam olarak kamuya açılanacaktır” diye konuştu.

İranlı ve Rus yetkili bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov ile bir araya gelerek, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Suriye, Irak, Amerika ile Siyonist Rejim'in Filistin karşıtı Yüzyılın Anlaşması ve Libya gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu görüşmede Celali ve Bagdanov, iki ülke arasında bölgesel konularla ilgili istişare görüşmeler ile işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.

İran Sağlık Bakanlığı: koronavirüs günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 447'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 262 artarak, 252 bin 720'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 319'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 215 bin15 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Rezevi Horasan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.