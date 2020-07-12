Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Ekonomik faaliyetlerin durdurulması mümkün değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Uzun vadede işletme ve ekonomik faaliyetlerine ara vermek mümkün değil. Hiçbir hükümet ya da ulus böyle bir şeyi kabul edemez. Çözüm yolu sağlık protokolleri ile ekonomik faaliyetleri yürütmektir; Başka bir yolu yok. Herkes sağlık talimatlarına riayet ederek çalışmalı" dedi.

Maske takmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Metrolar, otobüsler, marketler, pasajlar ve hatta fabrikalar gibi kapalı alanlarda önemine vurgu yapıldığı maske takma zorunluğu tedbiri uygulanmalı ve herkes maske kullanmalı." ifadesini kullandı.

Ruhani, "Koronavirüs salgınının başlangıcından beri deterjan, dezenfektan ve gıda ürünleri ile ilgili bir sorun yaşamadık, oysa ki Avrupa ve Amerika'da buna tanık olduk. Bir saat bile su ve elektrik kesintisi ve herhangi bir benzin istasyonunun kapanmasına tanık olmadık. İran’da yiyecek kıtlığı söz konusu değildi. Bu, ülkede herkesin çalıştığına işaret ediyor" açıklamalarında bulundu.

İran'ın korona aşısı üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bundan vazgeçmedik. Yapabildiğimiz kadar çalışıyoruz. Şimdi yaptırım altında olduğumuzu söyleyerek köşede oturup aşının bize verilmesini bekleyen bir ülke değiliz” şeklinde konuştu.

İran: General Süleymani suikastı bir devlet terörizmidir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran Kudüs Gücü komutanı general Süleymani'ye yönelik ABD suikastının, Amerikan devlet terörizminin en bariz örneği olduğunu belirterek, "Bu cinayet Amerikan devletinin uluslararası sorumluluğudur" dedi.

İRNA'nın haberine göre, Taht Revançi, dün BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanına yazdığı ayrı ayrı mektupta, bu terör girişiminin bizzat Amerikan başkanının emriyle gerçekleştiğine işaret ederek, "Bu girişim açık bir şekilde Amerikan devlet terörizminin örneğidir ve uluslararası kanunların açıkça ayaklar altına alınmasıdır, özellikle de BM bildirgesinin çiğnenmesidir ve Amerika'nın uluslararası sorumluluğunu gerektirmektedir'' ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, mektubunda, bir devletin resmi bir güvenlik biriminin sözde 'dış terör örgütü' olarak nitelenmesinin uluslararası hukuk ve BM bildirgesine aykırı olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda ülkelerin hakimiyetlerine karşı bir ihlal olduğunu ve hiç bir zaman ülkelerin zorbalıkla ve tehdit gibi yollarla dayatma yapılamayacağını bildirdi.

Amerika'nın söz konusu terörü haklı göstermeye dayalı bütün açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Taht Revançi, İran'ın söz konusu cinayeti uluslararası mecralarda takip edeceğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını ve bunun İran'ın kendi meşru savunması olduğunu söyledi.

Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nden de sorumluğunu yerine getirmesini isterken, Amerika'nın tehlikeli ve askeri maceracılığın sonuçlarına dikkat çekerek, bu durumun uluslararası güvenlik ve barışı direk olarak etkilediğini bildirdi ve ABD'nin söz konusu cinayete dayalı girişimini kınadı.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: 217 bin 666 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 188 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 635'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2397 artarak 255 bin 117'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3338'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 217 bin 666 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Razevi Horasan, ve Kuzey Horasan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.

İran: Yaptırımlara rağmen petrol sanayimiz gelişiyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namsar Zengene, ABD'nin zalimce yaptırımlarına rağmen ülkenin petrol sektörünün gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tahran'ın güneybatısında yer alan Yaran petrol sahasını geliştirme anlaşmasının imza töreni kapsamında gazetecilere konuşan Zengene, İran'ın şartlar ne olursa olsun teslim olmayacağını ve ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol sektöründe ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Namdar Zengene, ihtiyaç olduğu sürece İran'ın petrol sanayii kapasitesini arttıracağına temasla, petrol sektöründe üretilen temizlik malzemeleri ve dezenfektanların koronavirüs ile mücadeledeki rolüne vurgu yaptı.

Petrol Bakanı, Uluslararası Tahkim Divanı'nın İran ile Türkmenistan arasındaki doğalgaz anlaşması konusundaki kararına işaretle, İran Milli Gaz Firması'na yönelik herhangi bir zarar veya cezasın sözkonusu olmadığını, buna ilaveten bu mahkemenin İran Milli Gaz Firması'nın Türkmen Gaz'ın ihraç ettiği gazın kalite ve miktarına ilişkin ceza ödenmesi hakkındaki talebinin kayda değer kısmını kabul ettiğini belirtti.

Petrol Bakanı ayrıca, İran'ın Türkmenistan halkı ve hükümetinin dostu ve komşusu olduğuna temasla, anlaşmaların uluslararası adalet divanına gitmesinin yaygın bir durum olduğunu ve iki ülkenin işbirliğinin sürmesi için bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.