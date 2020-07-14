İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 179 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 211'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin521 artarak, 262 bin 173'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 389'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 225 bin 270 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, DoğuAzerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, İlam, Buşehr, Huzistan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan, Hürmüzgan, Gülistan ve Kiramanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.