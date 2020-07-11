İran'da güncel koronavirüs vakaları: 217 bin 666 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 188 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 635'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2397 artarak 255 bin 117'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3338'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 217 bin 666 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Razevi Horasan, ve Kuzey Horasan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.