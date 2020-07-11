Ruhani: Ekonomik faaliyetlerin durdurulması mümkün değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Uzun vadede işletme ve ekonomik faaliyetlerine ara vermek mümkün değil. Hiçbir hükümet ya da ulus böyle bir şeyi kabul edemez. Çözüm yolu sağlık protokolleri ile ekonomik faaliyetleri yürütmektir; Başka bir yolu yok. Herkes sağlık talimatlarına riayet ederek çalışmalı" dedi.

Maske takmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Metrolar, otobüsler, marketler, pasajlar ve hatta fabrikalar gibi kapalı alanlarda önemine vurgu yapıldığı maske takma zorunluğu tedbiri uygulanmalı ve herkes maske kullanmalı." ifadesini kullandı.

Ruhani, "Koronavirüs salgınının başlangıcından beri deterjan, dezenfektan ve gıda ürünleri ile ilgili bir sorun yaşamadık, oysa ki Avrupa ve Amerika'da buna tanık olduk. Bir saat bile su ve elektrik kesintisi ve herhangi bir benzin istasyonunun kapanmasına tanık olmadık. İran’da yiyecek kıtlığı söz konusu değildi. Bu, ülkede herkesin çalıştığına işaret ediyor" açıklamalarında bulundu.

İran'ın korona aşısı üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bundan vazgeçmedik. Yapabildiğimiz kadar çalışıyoruz. Şimdi yaptırım altında olduğumuzu söyleyerek köşede oturup aşının bize verilmesini bekleyen bir ülke değiliz” şeklinde konuştu.