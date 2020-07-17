İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 183 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 791'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 379 artarak, 269 bin 440'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 509'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 232 bin 873 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.