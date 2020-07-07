  1. Spor
7 Tem 2020 13:15

MLS ekibinden radikal karar! Dallas turnuvadan çekildi

MLS ekibinden radikal karar! Dallas turnuvadan çekildi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 10 futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında 9 Temmuz’da oynanacak karşılaşma, kulüpteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti. Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS’de takımlar, 8 Temmuz’da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

Kaynak: Fanatik

News Code 1887634

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