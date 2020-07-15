Kırgızistan İran'dan yeni tip koronavirüs ilacı alacak

AKI Press'e göre, Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin koronavirüs ve zatürre tedavisinde kullanılan tıbbi ilaçlar satın almak için çok yakında İran'a uçak göndereceklerini duyurdu.

Kırgız yetkili, Rusya, Çin, Pakistan ve Hindistan'dan da koronavirüs ilaçları ithal edeceklerini açıkladı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Daire Başkanı Aynura Akmatova, bugün başbakanlık evinde düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte başkent Bişkek’te 172, Çüy’de 70, Oş’ta 83, Narın’da 1, Celal Abad’da 32, Issık Göl’de 14, Batken’de 66 ve Talas’ta 1 kişide Kovid-19 rastlandığını söyledi.

Son bir günde 3 bin 101 test yapıldığına dikkat çeken Akmatova, sonucu ülkede son bir gün içerisinde 439 vatandaşta Kovid-19 görüldüğünü belirtti. Akmatova, yeni saptanan vakaların 263’ünün kadınlarda kaydedildiğini ifade etti.

Akmatova, ülkede son bir günde 11 hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirerek, koronairüs kaynaklı ölüm sayısının 160’a ulaştığını bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 5 bin 314 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini kaydeden Aynura Akmatova, 645 kişinin tedavisi sürdüğünü, bunların 18’inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve 5 bin 858 vatandaşın evinde karantina altında tutulduğunu sözlerine ekledi.