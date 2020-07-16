Ruhani ile Putin telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tahran ile Moskova arasındaki tüm siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesine değinerek, "Suriye’de barış ve istikrarı sağlamak için bu üç ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Uluslararası bir taahhüt olarak nükleer anlaşmanın korunmasının imzacı taraflar için önemli olduğuna dikkati çeken Ruhani, ABD’nin tek taraflılığına ve İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma yönündeki çabalarına karşı koyma gerektiğinin altını çizdi.

Ruhani ayrıca koronavirüs salgınının tüm dünyayı sardığı bu dönemde Tahran ve Moskova’nın işbirliğinin önemine atıfta bulundu.