Ruhani: Ülkeyi petrolsüz ekonomi ile yönetmek gücümüzü gösteriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD’liler yaptırımların başlamasından kısa bir süre sonra ülke ekonomisinin durmasını bekliyorlardı, ancak bugün petrolsüz ekonomiye dayanmadan ülkeyi yönetebiliriz. Bu ekonomik savaşta İran halkı için büyük bir 'zafer' ve 'güç gösterisi' sayılır” dedi.

Ruhani, Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Yaptırımlara rağmen, İran tarihinde ilk defa petrolsüz ekonomiyi deniyoruz. İran'da hiçbir hükümet, petrolsüz ekonomiyi denememiştir. Biz, 2018 ve 2019'da bunu denedik ve ülkenin petrolsüz de idare edilebileceğini gördük. Bu biraz yavaş olabilir fakat mümkün." demişti.