Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran, dünyanın Yemen'deki cinayetlere sessiz kalmasını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen’de yerleşim yerlere saldırılarının artması ve özellikle de Cevf bölgesinde bir düğün törenine düzenlediği saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Musevi, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Maalesef, Yemen'deki koalisyon güçlerinin savaş suçları uluslararası toplumun sessizliği ve ilgisizliği sayesinde devam ediyor” dedi.

İran-Irak sınır kapılarının son durumu

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri İşlerinden Sorumlu Ferzat Pilten, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Meysan'daki Eş-Şit ve Diyala'daki El-Munziriyye sınır kapılarının yeniden açılmasını onayladığınu duyurdu.

İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, Irak Başbakanı Kazımi’nin Sumar ve Şalamçe sınır kapılarının kısmen açılmasını onayladığını duyurmuştu.

Son günlerde İran'ın Kermanşah ve İlam eyaletleri ile komşu olan Irak'ın Diyale vilayetinden bir yetkili, Sumar sınır kapısının tekrar açıldığını bildirmişti.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 183 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 791'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 379 artarak, 269 bin 440'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 509'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 232 bin 873 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.