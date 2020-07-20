  1. Ekonomi
20 Tem 2020 15:16

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını açıkladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" bilgisini paylaştı.

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

Kaynak: Sutnik

News Code 1887927

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