Suriye'de parlamento seçimleri başladı

Suiryeliler, Yüksek Yargı Komitesinin seçimler için açıkladığı bilgilere göre, şehirlerde, kasabalarda ve köylerde vatandaşları kabul etmeye hazır 7277 merkez aracılığıyla, 200 kadın aday da dahil olmak üzere yaklaşık 1.656 adaydan Halk Meclisi altında kendilerini temsil edecek 250 üye anayasal seçme hakkına katılıyor.

2014 yılının 5 sayılı Genel Seçim Kanununa göre, seçim, belirlenen günde sabah saat yedide başlayıp aynı günün akşam yedisinde sona erer. Aynı kanuna göre Yüksek Seçim Komitesi, seçim süresini sandık merkezlerinin tamamında veya bir kısmında en fazla beş saatlik bir süre için uzatmaya karar verebilir.

Kaynak: SANA