İran: Suriye'deki parlamento seçimleri bizim için olumlu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suriye’de başarılı bir şekilde gerçekleştirilen parlamento seçimlerini "olumlu" olarak nitelendirerek, “Bu seçimler, terör örgütlerinin kötü eylemleri, yabancı işgalci güçlerin varlığı ve tek taraflı yaptırımlardan kaynaklanan çatışmalar ve yıkımlar sebebiyle Suriye halkının çok acı çektiği bir zamana denk gelmiştir” dedi.

İranlı yetkili, Suriye parlamento seçimlerinin ülkede barış ile istikrarın sağlanması, Suriyeli gruplar arasında diyalog sürecinin ilerlemesi ve Suriye halkının acılarının hafifletilmesi yönünde olumlu bir adım olmasını temenni etti.

Suriyeliler, aralarında 200 kadın aday dahil 1656 adaydan tüm illerde 7 bin 277 seçim merkezi kanalıyla, Halk Meclisinde kendilerini temsil edecek 250 üyeyi seçmek için Halk Meclisi seçimlerine katıldılar.