Irak Başbakanı Kazımi'nin İran ziyareti ertelenmeyecek

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin İran’a yapmayı planladığı ziyaretin ertelenmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath TV kanalına konuşan Sahhaf, “Başbakan El-Kazımi'nin İran ziyareti ertelenmeyecek ve planlandığı gibi yapılacaktır” dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bugün Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, Kral Selman Bin Abdulaziz’nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Salı günü siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde İran'a geleceğini belirterek, Başbakan Kazımi'nin Tahran ziyareti çerçevesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini duyurmuştu.