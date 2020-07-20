  1. Toplum
20 Tem 2020 19:19

İran'ın hangi bölgesinde koronavirüs yok?

İran'ın hangi bölgesinde koronavirüs yok?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Fars Körfezi'nde bulunan Ebu Musa Adası'nda şu ana kadar koronavirüs vakası görülmediğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün konuk olduğu devlet televizyonunda, ülkedeki koronavirüs durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkede sadece Ebu Musa Adası’nın "yeşil bölge" olarak sıfınlandırıldığını söyleyen Lari, bu bölgede koronavirüs vakası görülmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar toplam 276 bin 202 COVID-19 vaka tespit edildi. 240 bin 87 hasta ise COVID-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.

News Code 1887931

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