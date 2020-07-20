İran'ın hangi bölgesinde koronavirüs yok?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün konuk olduğu devlet televizyonunda, ülkedeki koronavirüs durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkede sadece Ebu Musa Adası’nın "yeşil bölge" olarak sıfınlandırıldığını söyleyen Lari, bu bölgede koronavirüs vakası görülmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar toplam 276 bin 202 COVID-19 vaka tespit edildi. 240 bin 87 hasta ise COVID-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.