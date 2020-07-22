İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin 853'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 586 artarak, 281 bin 413'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 609'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 244 bin 840 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Alborz, İlam, Huzistan, Mazenderan, Fars, Zencan, Gülistan, Kerman ve Luristan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.