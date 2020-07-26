Türkiye, borcu en çok artan üç ülkeden biri

Sözcü gazetesinden Nuray Tarhan’ın haberine göre, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre, Koronavirüs salgınıyla artan maliyetler ve iş gücü kaybı başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki borç oranını katladı. IIF Sürdürülebilirlik Araştırması Direktörü Emre Tiftik ve Yardımcı Ekonomist Khadija Mahmood tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, salgının etkileri fazla hissedilmediği halde yılın ilk çeyreğinde, Çin ve Güney Kore'nin ardından borcu en çok artan gelişmekte olan üçüncü ülke oldu.

Gelişmekte olan ülkelerin 2019'un son çeyreğinde 70.6 trilyon dolar olan borçları bu yılın ilk çeyreğinde 72.6 trilyon dolara çıktı. Raporda, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl vadesi gelecek 3.7 trilyon dolar olan borçlarının gelecek yıl 4 trilyon dolara çıkacağı, bunun yüzde 17'sini döviz oluşturacağı için borcunu ödemekte en çok zorlanacak ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye olacağı vurgulandı.

2020 yılının ilk çeyreğinde Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde salgının etkileri görülmeye başladığı için küresel borçlar da GSYH'nin yüzde 331'ine ulaşarak 258 trilyon dolarla rekor kırdı. Geçen yılın son çeyreğinde küresel borç miktarı 249 trilyon dolar, GSYH içindeki payı ise yüzde 320'ydi. Pandeminin etkisinin yoğunlaştığı ikinci ve üçüncü çeyrekte bu miktarın kat be kat artacağı tahmin ediliyor.