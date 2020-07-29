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29 Tem 2020 13:56

İran ile Güney Kore tıbbi ilaç ve insani ticareti görüşecek

İran ile Güney Kore tıbbi ilaç ve insani ticareti görüşecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, insani ihtiçalar konusunda özellikle tıbbi ilaç ticareti ile ilgili İran'la görüşme başlatacağını açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, insani ihtiçalar konusunda özellikle tıbbi ilaç ticareti ile ilgili İran'la görüşme başlatacağını açıkladı.

Güney Koreli ve İranlı yetkililerin bugün çarşamba internet üzerinden ilgili konuları görüşmesi planlanıyor.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, geçtiğimiz Mayıs ayında, Seul'un yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için İran'a korona teşhis kiti ve diğer sağlık malzemelerinden oluşan yaklaşık 1 milyon dolarlık yardım sağladığını duyurmuştu.

News Code 1888127

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