O isim için Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi

UEFA'nın şubat ayın yayımladığı gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği Kosovalı futbolcu Blend Baftiu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. KF Ballkani takımında forma giyen Baftiu ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu 31 maçta 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, Kosova Milli Takım forması da giyiyor.

KF Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Blend Baftiu için kulübünün bonservisinin yanında gelecek satıştan pay istediği ifade edildi.

Kaynak: İHA