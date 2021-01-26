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26 Oca 2021 12:57

İranlı yetkili ile BM'nin Afganistan Özel Temsilcisi görüştü

İranlı yetkili ile BM'nin Afganistan Özel Temsilcisi görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ile görüştü.

Bu görüşmede Afgan gruplar arasındaki görüşmelerin son durumunun yanı sıra Afganistan’daki barış süreci ve diplomatik yollarla kalıcı istikrarın sağlanması hakkında konuşuldu.

Tahiriyan ilaveten dün Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer ile bir araya gelerek ikili ilişkilerle Afganistan’daki barış sürecini ele almıştı.

News Code 1892106

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