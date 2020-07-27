Lübnan'ın güneyindeki sınırda sıcak çatışma

Lübnan merkezli El-Mayadin TV kanalı, işgal altındaki topraklarda yer alan Şeba Çiftlikleri’nde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Partisi Likud'un toplantısı sırasında haberi alan Siyonist Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Karmaşık bir olayın ortasındayız" açıklamasını yaptı.

Haberde,Binyamin Netanyahu'nun olayın ardından toplantıyı terkettiği kaydedildi.

Siyonist güçlerinden yapılan açıklamada, Lübnan sınırında yaşayanlara evde kalma çağrısı yapıldı.

Siyonist güçlerinin Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

Rejim medyası, Şeba Çiftlikleri'ndeki Ruysat Al-Alam bölgesinde bir askeri aracın Hizbullah Hareketi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Haberlere göre Siyonist güçleri tüm birlik ve ekipmanları Lübnan sınırındaki tahkim edilmiş mevzilere taşıdı.