Zarif, Rus ve BAE'li yetkili ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya Duma Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Leonid Slutsky ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Dün Tahran'da yapılan görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendiren Zarif, “Bu görüşme, iki hafta önce Moskova'da Rus liderlerle yaptığım önemli görüşmeleri takip etmek için yapıldı.” dedi.

Zarif, dün video konferans yöntemiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Çok ciddi, samimi ve dostane bir görüntülü görüşme gerçekelştirdik ve ikili, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra korona salgını meselesini de görüştük. Hürmüz Barış Girişimi planına dayanan diyaloğu sürdürme konusunda da anlaştık."

Dışişleri Bakanı Zarif, ikili ilişkileri görüşme üzere Tahran’a gelen Rusya Duma Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya gelmişti.

Parlamentolararası ilişkilerin stratejik ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Zarif, İran-Rusya uzun vadeli işbirliği anlaşmasının güncelleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.