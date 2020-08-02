İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 208 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 190'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 685 artarak, 309 bin 437'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 089'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 268 bin 102 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Mazenderan ve Luristan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.