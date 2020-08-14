Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

ABD'nin nükleer anlaşmayı yok etmesi Orman Kanunu'na dönmek gibidir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Le Monde gazetesine yazdığı bir makalede, “Mevcut ABD yönetimi, İran'ın nükleer programına ilişkin 2015 anlaşmasını ortadan kaldırmak amacıyla çok taraflılık ve uluslararası hukuktan geriye kalanları yok etmekle tehdit ediyor” denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi:

"En acımasız yaptırımlara maruz kalan İran milletinin mevcut ABD yönetiminden gördükleri oldukça açıktır. Bu yönetim küresel toplumun geleceği için net bir görüşü yoktur.

Mevcut ABD yönetimi ister Kovid-19 salgınıyla mücadelede ister yurtdışında barış ve istikrarı baltalamak konusunda hukukun üstünlüğünü savunanlara körü körüne saldırmaktan başka bir planı yoktur.

General Süleymani'nin intikamını er ya da geç alacağız

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 33 Günlük Lübnan Savaşı’nın yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşürülen Korgeneral Kasım Süleymani başta olmak üzere diğer direniş şehitlerini andı.

İslam Devrimi coğrafyasını İslam düşmanlarıyla sürekli bir çatışma alanı olarak nitelendiren Tümgeneral Selami, “Tüm bu çatışmaların ortak paydası, bir yanda İslam Devrimi ve diğer yanda da ABD'nin önderliğinde küresel bir emperyalizmin olmasıydı” dedi.

Tümgeneral Selami, “Biz savaşın kuralını gerçek savaş alanından çıkardık ve Kudüs gücü de gerçek savaş alanında birçok düşmanın üstesinden gelebilme kabiliyetini gösterdi” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

“Düşmanlar General Süleymani’yi şehit etmekle kendilerine kalıcı bir intikam kaynağı yarattı. Er ya da geç bunun intikamını alacağız”

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 162'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 625 artarak, 336 bin 324'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 971'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 292 bin 058 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.