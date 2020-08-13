İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 162'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 625 artarak, 336 bin 324'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 971'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 292 bin 058 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.