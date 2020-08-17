İran: Siber tehditlere gereken karşılık verilecektir

İran Genelkurmay Başkanlığı siber ortamın uluslararası hukuku hakkında bir bildiri yayınladı.

Parstoday'e göre, Genelkurmay Başkanlığı bildiride, İran Silahlı Kuvvetlerinin siber ortamda her türlü tehditle mücadele çerçevesinde genel politikalarına değinerek, siber ortamda uygulanacak uluslararası hukuk tüm devletlerin çıkarlarını ve bu ortamın barışçıl olmasını ve ulaşılabilirliğini ve insaflı hakimiyetini güvence altına alması gerektiğini belirtti.

Bildiride, devletlerin hakimiyetinin eşitlik ilgisi ve zora başvurulmasının yasaklanması, siber ortamdan yararlanma alanında uygulanabileceği vurgulandı.

Genel Kurmayaşkanlığı yayınladığı bildiride, siber gücün milli güvenliği tehdit edebilecek veya siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal istikrarsızlığa yol açabilecek şekilde kasıtlı kullanılması devletlerin egemenlik hakkının ihlali sayıldığını, bu yüzden İSK’nın meşru müdafaa hakkı saklı olacağını duyurdu.

Sözkonusu bildiride, belirlenen çizgiler ve politikaların herhangi birinin ihlali durumunda İSK siber tehdit hangi ülke, grup veya kişiden hangi düzeyde gelirse gelsin, en güçlü biçimde karşılık verileceği vurgulandı.