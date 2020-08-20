Uluslararası toplum koronavirüsün verdiği hasarlari dikkate almalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, video konferans yoluyla katıldığı 5. Dünya Parlamento Başkanları konferansı toplantısında bir konuşma yaptı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs salgını hakkında konuşan Galibaf, “İran İslam Cumhuriyeti de diğer ülkeler gibi koronavirüsü ile mücadele etmektedir. Acımasız ve insanlık dışı ABD yaptırımlarına rağmen güçlü sağlık sistemi nedeniyle bu konuda büyük başarılar elde etmiştir” dedi.

Galibaf, “Hiç kuşkusuz, çok taraflılığı güçlendirmek, uluslararası toplumun korona salgınının verdiği zararı onarması için bir gerekliliktir” ifadesini kullandı.

Her beş yılda bir BM ve Parlamentolararası Birlik ile işbirliği içinde düzenlenen Parlamento Başkanları konferansı bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğinde ve video konferans yoluyla gerçekleştirilmektedir.