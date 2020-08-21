İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 112 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 376'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 206 artarak, 354 bin 764'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 794'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 305 bin 886 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.