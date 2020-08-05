İran Meclis Başkanı, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır galibaf, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile telefonda görüştü.

Galibaf, dün akşam Beyrut’un liman bölgesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Lübnan halkı için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Lübnan halkının sabırla bu acı verici olayın üstesinden gelebileceğini belirten Galibaf, “İran İslam Cumhuriyeti bu krizi atlatmak için Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olacaktır” dedi.

Galibaf ayrıca İran’ın Beyrut’a insani yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.