CHP'li Adıgüzel: Günlük vefat sayısı 400'den az değil

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığının günlük olarak açıkladığı yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını verilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının salgına ilişkin verilerinin gerçeği yansıtmadığını, pandeminin Türkiye'de kontrolden çıktığını savunan Adıgüzel, Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı vefat sayısının İstanbul'un günlük vefat sayısını ifade ettiğini belirtti.

Adıgüzel, "Türkiye'de gerçek günlük vaka sayısı 12 bin civarındadır. Açıklanan yanlış veriler nedeniyle vatandaş da önlem almadan günlük hayatını yaşıyor. Sağlık Bakanı, gerçek verileri açıklamayarak adeta 'sansür bakanı' oldu." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle birçok ilde sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiğini hatırlatan Adıgüzel, hastalık bulaşmayan personelin de psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti.

Özel sağlık kurumlarında pandemi tedavisinin geri ödeme kapsamından çıkarılmasını da eleştiren Adıgüzel, "Sağlık Bakanı sanki salgın sona ermiş gibi, özel sağlık kurumlarını COVID-19 tedavi geri ödeme listesinden çıkardı. Hastalar evinde tedaviye gönderiliyor." değerlendirmesinde bulundu. Adıgüzel, bu karardan geri dönülmesi çağrısında da bulundu.

Seçim bölgesi Ordu'da, mahalle mahalle inceleme yaparak 15 günde 64 vatandaşın COVID-19 nedeniyle vefat ettiğini belirlediklerini anlatan Adıgüzel, bu rakamın, Ordu'da günde 4 vefata denk geldiğini belirtti. Adıgüzel, "Ordu'nun nüfusu Türkiye nüfusunun yüzde 1'ine denk gelmektedir. Bu durumda günlük vefat sayısı Türkiye'de 400'den az değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet