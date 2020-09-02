Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İslam Devrimi Lideri: BAE İslam dünyasına ihanet etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün video konferans yöntemi ile Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak etti.

İsrail-BAE arasında sağlanan normalleşme anlaşmasını eleştiren Devrim Lideri, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İslam dünyasına ihanet etti. Onlar hem Arap milletleri ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti.

Tabii ki, bu ihanet uzun sürmeyecek, ancak kara leke olarak kalacak.

Siyonistlerin bölgeye girmesine yol açan BAE'liler bir ülke toprağının gasp meselesi olan Filistin meselesini unutup normalleşmeye başvurdular.

Filistin halkı her taraftan yoğun baskı altındayken İsrail ve Trump ailesindeki Siyonist olan kötü kişi ile İslam dünyasının çıkarlarına karşı işbirliği yapıyorlar. Umarım BAE'liler yakında uyanır ve yaptıklarını telafi ederler." açıklamalarında bulundu.

İran: ABD, tetik mekanizmasını kullanma yetkisine sahip değil

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD’nin tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunun getirdiği hukuki nedenler ve konseyin başkanının sunduğu sonuç açıktır” dedi.

Mecid Taht Revançi, “ABD, İran’a karşı maceracılığını Trump’ın talimatı üzerine General Süleymani’ye terör saldırısı düzenleyecek kadar sürdürmüştür. Hukukçuların çoğu bunu BM antlaşması ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirirken BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldı. ABD tüm bu çabalarının ardından İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına yönelik bir karar tasarısı sundu ancak konseyin 13 üyesi tarafından reddedildi” ifadelerinde bulundu.

ABD hem nükleer anlaşmayı hem de çok taraflılığı hedef almıştır

Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerini eleştirerek, "ABD, nükleer anlaşmayı hedef alarak çok taraflılığı da hedef almıştır. ABD yönetimi, New York'taki girişimleri ile her şeyden önce BM Güvenlik Konseyi ve BM'yi hedef alıyor ve çok taraflılık ilkesini sorguya çekiyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in üyeleri ve hatta yakın ortakları bile ona karşı çıkıyor." dedi.

İran: ABD'nin azami baskı politikası yakında yenilgiye uğrayacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,“ABD'nin yaptırım ve halkımız üzerindeki baskı politikasının yakında unutulmaz bir yenilgiyle karşı karşıya kalacağından eminiz. Bugünden itibaren bu yenilginin ve çaresizliğin işaretlerini Amerikan liderlerin yüzünde görebiliriz” dedi.

ABD’nin yaptırım uygulamak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Rebii, azami baskı politikasının kendi üzerine baskıya dönüştüğünü söyledi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 101 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 672'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1682 artarak, 376 bin 894'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 709'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 325 bin 124 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.