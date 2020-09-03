İran'ın yerli yapım 'Dena' muhribi Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek

İran Savunma Bakanlığı Deniz Sanayi Kurumu Başkanı Amiral, Emir Restgari, Savunma Bakanlığı’nın yeri üretim 'Dena muhribi', 'Bisat denizaltı' ve 'Piruzan hoverkraftı' (Hava yastıklı tekne) projelerinin son durumuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dena muhribi bu sene İran Deniz Kuvvetlerine teslim edilecektir ve Bisat denizaltının da üretim çalışmaları başlamıştır” dedi.

Piruzan hoverkraftinin (Hava yastıklı tekne) de yılın sonuna kadar Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğini belirten Amiral Restgari, bu hoverkraftın yüksek hıza ve radardan kaçma kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.