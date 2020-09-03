  1. Siyaset
3 Eyl 2020 12:43

İranlı din aliminden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

İranlı din aliminden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

Ayetullah Muhammed Cevad Fazıl Lenkerani yayınladığı bir bildiride İsveç’te Kur’an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna tepki gösterdi.

Ayetullah Muhammed Cevad Fazıl Lenkerani yayınladığı bir bildiride İsveç’te Kur’an-ı Kerim'i  yakma provokasyonuna tepki gösterdi.

Ayetullah Lenkerani’nin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e ve Müslümanların kutsal değerlerine yapılan son hakaret ve bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak çok üzücüdür. Kura’n-ı Kerim’e hakaret etmek Tevrat, İncil ve diğer kutasal değerlere hakaret etmektir"

Ayetullah Lenkerani ilaveten başta dışişleri bakanlığı olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti’nin bu eyleme karşı sert tepki göstermesini istedi.

İsveç’te birkaç gün önce Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget’te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemek istedi.

Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü.

News Code 1888893

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