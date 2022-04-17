İran'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsveç'in Linköping kentinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan hakarete tepki göstererek, “İran, Kur’an-ı Kerim’in İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında ifade özgürlüğü bahanesiyle Danimarkalı ırkçı ve aşırılık yanlısı bir unsur tarafından yakılmasını şiddetle kınıyor” dedi.

Hatipzade, bu eylemin mübarek Ramazan ayında kasten tekrarlanmasının İsveç'te ve tüm dünyada Müslümanların duygularını incitmesine neden olduğunu belirterek, “Nefret yaymanın açık bir örneği olan aşağılayıcı eylem, ifade özgürlüğüne aykırıdır. Bu eylem dinler arasına diyaloğa ve birlikte yaşamaya inananlar tarafından kınanmalıdır” ifadesini kullandı.

İsveç hükümetini bu eylemden sorumlu tutan Hatipzade, “Bu ülkenin derhal bu hakaret eyleminin failleriyle ilgilenmesini ve bu tür eylemlerin tekrarını önlemek için pratik adımlar atmasını temenni ederiz” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Hakaret eden kişinin ve yandaşlarının eylemi, İslam düşmanlarının komplolarına karşı Müslümanların ve İslam ülkelerinin daha da birlik içinde olmalarını gerektirir” diye kaydetti.