Halk sağlığını tehdit eden Amerikan yaptırımları kaldırılmalı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom’a yolladığı bir mektupta, halk sağlığını tehdit eden ABD'nin yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarını sona erdirmek için küresel bir çağrı yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Nemeki’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Halk sağlığını tehlikeye sokan yaptırmların kaldırılması için küresel bir çağrı yapmanın zamanı gelmiştir. İran halkı ve diğer ulusların acı çekmesine ve ölümüne neden olan gayri meşru ve tek taraflı yaptırımlara ve kötü sonuçlarına son vermek için gerekli adımları atmanızı istiyorum.

Covid-19'a karşı topyekün mücadelemize rağmen, İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşma de dahil olmak üzere uluslararası düzeydeki anlaşmaların tek taraflı, yasadışı ve bariz ihlalleriyle karşı karşıya. Bu mesele İran halkına yönelik acımasız kısıtlamaların uygulanmasına yol açmıştır. Dünya çapındaki bankacılık kanallarına erişiminin engellenmesi İran ekonomisine zarar verip tıbbi ilaçlar ve sağlık cihazları ithali ile önemli ticaret faaliyetlerini aksatmıştır. Bu da Covid-19 salgını döneminde ülke halkının sağlığını etkileyerek zarara neden olmuştur. ABD hükümeti, genel taahhütler ve çok taraflı anlaşmalara ek olarak, Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararı uyarınca, tıbbi ilaç ve sağlık malzemelere yönelik yaptırımları kaldırması gerekmektedir."

Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar toplam 391 bin 112 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka tespit edildi. 337 bin 414 hasta ise Covid-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.